Πολλά είναι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει την Ήπειρο. Η βροχόπτωση είναι έντονη και λόγω κατολίσθησης που σημειώθηκε αποκλείστηκε το χωριό Ματσούκι στα Τζουμέρκα.

Ειδικότερα, η εκτεταμένη κατολίσθηση κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης 29/1 στον δρόμο που οδηγεί προς το ορεινό χωριό Ματσούκι του νομού Ιωαννίνων είχε σαν αποτέλεσμα να αποκοπεί η πρόσβαση προς το χωριό. Οι ζημιές προκλήθηκαν δύο χιλιόμετρα από την είσοδο ενώ καθίζηση έχει υποστεί και το έδαφος στο κέντρο του χωριού.

Μηχάνημα πολιτικής προστασίας αναμένεται να επιχειρήσει για να ανοίξει τον δρόμο. Η κατάπτωση έγινε την νύχτα με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να αποκλειστούν. Σκαπτικό μηχάνημα ήταν σε επιφυλακή κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περίπτωση που χρειαστεί να ανοίξει ο δρόμος για περιστατικό υγείας.

Προβλήματα ύδρευσης λόγω των κατολισθήσεων

Το εν λόγω χωριό όπως μεταδίδει το ERTNews αντιμετωπίζει και πρόβλημα ύδρευσης, λόγω των κατολισθήσεων.

Οι ποταμοί Λούρος και Καλαμάς βρίσκονται στο όριο υπερχείλισης ενώ καλλιέργειες έχουν πλημμυρίσει στον δήμο Φιλιατών στην Σαγιάδα.

Η βροχόπτωση, που έφτασε και τα 150 χιλιοστά σε ορισμένες περιοχές της Ηπείρου, συνεχίζεται, ενώ στα ορεινά υπάρχει χιονόπτωση.

Είκοσι σκαπτικά μηχανήματα της πολιτικής προστασίας επιχειρούν για να κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους και να αποκαταστήσουν τις ζημιές.