Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε επιχειρήσεις στην παραλία Μαραθώνα, με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Κυπαρίσση, να κάνει λόγο για ανεμοστρόβιλο.

Έπεσαν σκέπαστρα και τέντες, ενώ διάφορα αντικείμενα από καταστήματα διασκορπίστηκαν στον δρόμο. Οι οδοί από την πλατεία Αγίου Παντελεήμονα προς τις καφετέριες και η οδός Γκούρα παραμένουν κλειστές μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές και η ηλεκτροδότηση.

Στο σημείο επιχειρούν συνεργεία της Πυροσβεστικής, του ΔΕΔΔΗΕ και της Πολιτικής Προστασίας του δήμου, σύμφωνα με το marathonpress.gr.