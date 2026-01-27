Συναγερμός σήμανε το πρωί σήμερα, Τρίτη 27/1 στις αρμόδιες Αρχές, όταν κατά τη διέλευση τρένου από το δρομολόγιο Πύργος – Κατάκολο ένα μεγάλο πεύκο έπεσε πάνω στο βαγόνι του μηχανοδηγού.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου, προκαλώντας υλικές ζημιές και τον τραυματισμό του οδηγού.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να απομακρύνουν το δέντρο και να εξασφαλίσουν την ασφάλεια της σιδηροδρομικής γραμμής, ενώ ο τραυματίας μηχανοδηγός διακομίστηκε με ιδιωτικό όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

