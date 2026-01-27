Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Τρίτη 27/1 η κίνηση σε πολλούς δρόμους της Αττικής. «Κόκκινος» είναι ο Κηφισός, μποτιλιάρισμα σημειώνεται στο κέντρο της Αθήνας ενώ προβλήματα υπάρχουν και στην Αττική Οδό.

Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στη Λεωφόρο Σχιστού με δύο χιλιόμετρα αναμονής προς τον Σκαραμαγκά, στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Νοσοκομείου Αττικόν προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στην άνοδο της Λεωφόρου Φυλής προς Ζεφύρι, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων και στον ανοδικό άξονα Συγγρού – Αρδηττού – Βασ. Κωνσταντίνου.

Παράλληλα, δυσκολίες συναντούν οι οδηγοί οι οποίοι κινούνται και στα δύο ρεύματα του άξονα της Λεωφόρου Δημοκρατίας και της Περιφερειακής Δραπετσώνας στο Ικόνιο λόγω εργασιών, καθώς και στα δύο ρεύματα της Κατεχάκη προς τον Βύρωνα λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Εθνικής Αντιστάσεως στην Καισαριανή.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30΄ από Φυλής έως Κηφισίας,

5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

