Το Εργατικό Κέντρο Λάρισας καταγγέλλει όπως τονίζει «το νέο εργοδοτικό έγκλημα» που έλαβε χώρα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα με την έκρηξη να έχει τραγικό απολογισμό μέχρι στιγμής 5 νεκρές εργάτριες και 7 τραυματίες.

Kαλεί τον κόσμο να συμμετέχει σε συλλαλητήριο την Τρίτη 27/1 στην κεντρική πλατεία της Λάρισας στις 19:00 και αξιώνει να αποδοθούν όλες οι ευθύνες και να ληφθούν άμεσα όλα τα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΕΚΛ «οι νεκροί και οι τραυματίες στα Τρίκαλα προστίθενται στον μακρύ και μαύρο κατάλογο των εργοδοτικών εγκλημάτων στους χώρους δουλειάς. Μόνο μέσα στο 2025, 201 συνάδελφοί μας έχασαν τη ζωή τους σε εργοστάσια, εργοτάξια, αποθήκες, καταστήματα, μετατρέποντας τους χώρους εργασίας σε αρένες θανάτου, σε μία ατελείωτη «κοιλάδα των Τεμπών».

«Οι κακοσυντηρημένες εγκαταστάσεις, τα εξαντλητικά ωράρια και τα υποστελεχωμένα πόστα είναι οι βασικές αιτίες για τα ατυχήματα εν ώρα εργασίας και όχι η κακιά η ώρα πίσω από την οποία κρύβονται οι ευθύνες, ενώ σήμερα υπάρχουν όλα τα μέσα και οι μέθοδοι για να ζούμε και να δουλεύουμε με ασφάλεια» αναφέρει το Εργατικό Κέντρο Λάρισας.