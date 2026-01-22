Το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή διοργανώνει την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, στις 19:00, ανοιχτή στο κοινό εκδήλωση με θέμα:

«Προστατεύοντας τη φύση σε έναν κόσμο που αλλάζει»

Πρόκειται για μια δημόσια συζήτηση με αντικείμενο την προστασία της φύσης από τη σκοπιά του ανθρώπινου δικαιώματος, της βιώσιμης ανάπτυξης, της κλιματικής αλλαγής και της διεθνούς συνεργασίας.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:

Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ

Γεώργιος Δελλής, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, ΕΚΠΑ

Κωνσταντίνος Καρτάλης, Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος ΕΚΠΑ, Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ε.Ε. για την Κλιματική Αλλαγή

Εμμανουέλα Δούση, Καθηγήτρια Διεθνών Θεσμών, ΕΚΠΑ, Κάτοχος της έδρας UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο «Άγγελος Γουλανδρής».

Είσοδος και parking: Οθωνός 100, Κηφισιά. Η είσοδος είναι ελεύθερη.