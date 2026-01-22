Ενδεικτικός των προβλημάτων που προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία στην Αττική είναι και ο αριθμός κλήσεων για παροχή βοήθειας και πλημμύρες, που δέχτηκε και το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης, τις ώρες που εξελίσσονταν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., από τις πρωινές ώρες χθες, 21-1-2026, μέχρι και σήμερα το πρωί, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης Αττικής δέχτηκε 238 κλήσεις για παροχή βοήθειας, από τις οποίες χρειάστηκε να επέμβει σε 11 περιπτώσεις για απεγκλωβισμούς πολιτών και την απομάκρυνσή τους από πλημμυρισμένα σπίτια σε Γλυφάδα, Παιανία και Βάρη.

Επίσης το κέντρο δέχτηκε 364 κλήσεις για πλημμυρικά φαινόμενα σε οικίες, καθώς είχε πάρει «φωτιά» το Κέντρο της Πυροσβεστικής, η οποία ενημερώθηκε για τα συγκεκριμένα περιστατικά από την αστυνομία.