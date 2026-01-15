Ο Μανώλης Μαυρομμάτης μίλησε για την κατάσταση της υγείας του, μετά τη μεγάλη περιπέτεια από τη φωτιά στο σπίτι του που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της συζύγου του.

«Βελτιώθηκε η κατάστασή μου και τώρα μπαίνω στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης για να δούμε πώς και πότε μπορώ να βγω από την κλινική», είπε μιλώντας στον Alpha.

Σχετικά με τον λόγο που δεν βγαίνει από την κλινική, είπε πως «αν ήταν να γίνει άμεσα θα σας το έλεγα». Όπως είπε «ψυχολογικά είμαι βελτιωμένος, γιατί οι γιατροί λένε ότι πάω καλά. Οι εξετάσεις οι τελευταίες λένε ότι όλα λειτουργούν κανονικά, επομένως σε αυτό το κομμάτι οι γιατροί είναι αισιόδοξοι».

«Οικογένεια δεν υπάρχει, έχασα τη γυναίκα μου, ο γιος μου είναι στο Λονδίνο, δουλεύει εκεί, αλλά μόνο στο τηλέφωνο μιλάω μαζί του, υπάρχει δύναμη ζωής», συμπλήρωσε ο δημοσιογράφος.

Εξέφρασε, επίσης, την ηθική ικανοποίηση ότι «δεν με έχουν ξεχάσει φίλοι και συνάδελφοι», λέγοντας ότι «το διάστημα αυτό οι επισκέψεις ξεπερνούν κάθε προηγούμενο».

«Τα χτυπήματα είναι απανωτά και το σπίτι κάηκε και έχασα τη γυναίκα μου. Είναι μια τραγωδία όταν χάνεις τον άνθρωπό σου που ζεις μαζί του 40 χρόνια», κατέληξε ο Μανώλης Μαυρομμάτης.