Κατεπείγουσα ΕΔΕ για το νοσοκομείο Λαμίας διέταξε ο Άδωνις Γεωργιάδης, μετά την αναφορά ότι πέθανε 56χρονος λίγο μετά το εξιτήριο που έλαβε, καθώς νοσηλεύτηκε με πόνο στο στήθος.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου, ο άνδρας ηλικίας 56 ετών αισθάνθηκε έντονο πόνο στο στήθος και φώναξε ιδιώτη γιατρό στο σπίτι του. Ο γιατρός συνέστησε άμεση μετάβαση στα επείγοντα για περαιτέρω έλεγχο και έτσι μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 19.00 στο νοσοκομείο Λαμίας.

Στο νοσοκομείο υποβλήθηκε σε μια σειρά από εξετάσεις και κοντά στα μεσάνυχτα οι γιατροί του έδωσαν εξιτήριο, με τους πόνους στο στήθος να παραμένουν. Λίγες ώρες αργότερα έχασε τις αισθήσεις του και η σύντροφος του ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και παρά τις προσπάθειες ΚΑΡΠΑ ο άνδρας κατέληξε στις 05:55.

Η εκπομπή του ΑΝΤ1 ανέφερε ότι σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση του Χρήστου Τσαλικίδη, αιτία θανάτου ήταν καρδιακός επιπωματισμός συνεπεία ρήξης διαχωριστικού ανιούσης αορτής. Πρόκειται για κατάσταση όπου η αορτή ρήγνυται και το αίμα πλημμυρίζει τον περικαρδιακό χώρο, εμποδίζοντας την καρδιά να λειτουργήσει. Η αντιμετώπιση πρέπει να είναι άμεση και χειρουργική – διαφορετικά ο θάνατος είναι αναπόφευκτος.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σε δηλώσεις που έκανε, τόνισε:

«Διέταξα ΕΔΕ κατεπείγουσα. Έχω ζητήσει να τελειώσει οπωσδήποτε σήμερα, δε θέλω καμία κωλυσιεργία. Με έχουν ενημερώσει ότι τώρα εξετάζεται ο τελευταίος μάρτυρας. Σε μία με δύο ώρες θα βγει το αποτέλεσμα της ΕΔΕ. Εφόσον είναι επιβαρυντικό για τον καρδιολόγο, θα προχωρήσω την παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο των γιατρών του ΕΣΥ. Σε κάθε περίπτωση θέλω να πω συλλυπητήρια στην οικογένεια. Εγώ δεν είμαι γιατρός και δεν μπορώ να πω αν έκανε λάθος ο καρδιολόγος ή όχι. Δεν θέλω να κάνω κάτι τέτοιο. Αλλά αν έχει συμβεί κάποιο λάθος, πρέπει να υπάρξει η αναγκαία διαδικασία. Δεν το αφήνω αυτό, γιατί θεωρώ συγκλονιστική την ιστορία ενός ανθρώπου που τον παραπέμπει ο καρδιολόγος στο νοσοκομείο και το νοσοκομείο τον διώχνει».