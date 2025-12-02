Ειδικές συσκευές ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες αλλά και διεθνώς, αναμένεται να προμηθευτεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα η Ελληνική Αστυνομία και ειδικότερα η Διεύθυνση Τροχαίας.

Πρόκειται για μια σημαντική τεχνολογική ενίσχυση των ελέγχων της Τροχαίας, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων που προκαλούνται από χρήση ουσιών κατά την οδήγηση.

Μέχρι τώρα οι αστυνομικοί μπορούσαν να διενεργούν αποκλειστικά αλκοτέστ, εντοπίζοντας μόνο όσους είχαν καταναλώσει αλκοόλ.

Ποιοι θα ελέγχονται – Πώς θα γίνεται η διαδικασία

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, τα νέα τεστ θα πραγματοποιούνται σε οδηγούς που σταματούν σε μπλόκα της Τροχαίας και προκαλούν υποψίες στους αστυνομικούς, είτε από τη συμπεριφορά τους είτε από στοιχεία που παρατηρούν κατά τον έλεγχο.

Η διαδικασία είναι απλή και μη παρεμβατική: οι αστυνομικοί θα χρησιμοποιούν μια ειδική μπατονέτα για να συλλέξουν δείγμα σάλιου, το οποίο θα αναλύεται άμεσα από τη συσκευή. Το αποτέλεσμα θα προκύπτει μέσα σε λίγα λεπτά.

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, ο οδηγός θα οδηγείται για δεύτερο, επιβεβαιωτικό έλεγχο μέσω αιματολογικής εξέτασης.

Ποιες ουσίες ανιχνεύονται

Οι συσκευές που πρόκειται να χρησιμοποιήσει η Τροχαία μπορούν να εντοπίσουν: κοκαΐνη, ηρωίνη, χασίς, αμφεταμίνες και άλλες διακινούμενες ναρκωτικές ουσίες.