Η Γυάλινη Δημοτική Βιβλιοθήκη που βρίσκεται στον Κήπο των Γλυπτών, στη Νέα Παραλία και θα προσφέρει στους αναγνώστες τη δυνατότητα είτε να διαβάζουν τα βιβλία έχοντας για «παράθυρο» την απέραντη θέα του Θερμαϊκού Κόλπου, είτε να ανταλλάσουν ένα δικό τους βιβλίο με κάποιο άλλο της βιβλιοθήκης, εγκαινιάστηκε το μεσημέρι από τον δήμο Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για μία «πρωτοτυπία που αναδεικνύει τις αρετές αυτής της πόλης, τον δημόσιο της χώρο» είπε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλη Γάκη, αλλά και στελέχη της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών που εργάστηκαν για να γίνει η ιδέα αυτή πράξη.

«Είναι μία βιβλιοθήκη μέσα στη θάλασσα, την οποία παραδίδουμε στους πολίτες. Το φιλαναγνωστικό κοινό έχει την ανάγκη να βρίσκει χώρους πολιτισμού οι οποίοι θα είναι ιδιαίτερα ελκυστικοί για την ανάγνωση ενός βιβλίου. Έτσι, δημιουργήσαμε μία δημοτική βιβλιοθήκη που θα λειτουργεί στο πιο ειδυλλιακό και όμορφο μέρος της Θεσσαλονίκης, τη Νέα Παραλία, μια βιβλιοθήκη που θα λειτουργεί σε μόνιμη βάση και ως ανταλλακτική», είπε χαρακτηριστικά ο κ.Αγγελούδης.

Πρόσθεσε πως, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, οι βιβλιόφιλοι θα μπορούν να απολαμβάνουν την ανάγνωση σε κάποιον από τους κήπους της Νέας Παραλίας. «Είναι μία νίκη του πολιτισμού. Μια προσπάθεια που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί υλοποιήθηκε από τους εργαζόμενους στη Διεύθυνση Βιβλιοθηκών, με τις δικές τους δυνάμεις και αυτό το κάνει το έργο ακόμη πιο σημαντικό», συμπλήρωσε ο δήμαρχος.

«Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό τοπόσημο στη Νέα Παραλία. Τους ανοιξιάτικους και τους καλοκαιρινούς μήνες θα γίνονται βιβλιοπαρουσιάσεις, αλλά και μουσικές εκδηλώσεις», πρόσθεσε από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Γάκης, δίνοντας το έναυσμα σε δύο μουσικούς, μέλη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας, να μεταφέρουν με τα πνευστά όργανα τους ήχους σε όλο τον παραλιακό χώρο.

Η Γυάλινη Δημοτική βιβλιοθήκη θα λειτουργεί τους χειμερινούς μήνες από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ενώ το ωράριο θα επεκτείνεται κατά τους θερινούς μήνες.