Αυξημένη είναι η κίνηση στη Συγγρού, καθώς αυτοκίνητο έπιασε φωτιά και το σημείο αποκλείστηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο που κινούνταν στη Συγγρού, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Το αυτοκίνητο βρισκόταν στην οδό Πετμεζά, η οποία παραμένει κλειστή.

Σύμφωνα με αυτόπτες, η φωτιά ξεκίνησε από τον κινητήρα και πήρε διαστάσεις, ενώ σβήστηκε με την έγκαιρη παρέμβαση πυροσβεστών, προτού πάρει μεγαλύτερη έκταση.

Οι πυροσβέστες άνοιξαν το καπό με τροχό και αφαίρεσαν τη μπαταρία για να αποτραπεί τυχόν έκρηξη.

