Tροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, λίγο έξω από το Κάστρο Βοιωτίας.

Όχημα που κινούνταν στο ρεύμα καθόδου, για άγνωστο λόγο εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε πάνω στο οδόστρωμα.

Τραυματίες ανασύρθηκαν ένας άνδρας και μία γυναίκα, ενώ δεν υπάρχει ένδειξη ότι κάποιο άλλο όχημα ενεπλάκη στο συμβάν.

Επί τόπου έσπευσε προσωπικό της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες ώστε να διακομιστούν σε νοσοκομείο.

