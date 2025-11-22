Ένα πλήρως ανανεωμένο γήπεδο ποδοσφαίρου, σε μια από τις πιο ζωντανές γειτονιές της πόλης, παραδόθηκε σήμερα, παρουσία του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη, στους κατοίκους της Τριανδρίας.

Το δημοτικό γήπεδο, διαστάσεων 11×11, στο εξής με νέο, σύγχρονο, χλοοτάπητα εξασφαλίζει σημαντικά βελτιωμένες και ασφαλείς συνθήκες άθλησης για συλλόγους, ακαδημίες, νέους και αθλούμενους της περιοχής.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες εργασίες ανανέωσης του αγωνιστικού χώρου.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του δήμου Θεσσαλονίκης για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε κάθε δημοτική κοινότητα.

«Με στοχευμένες δράσεις και έργα ουσίας, ενισχύουμε την πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικούς, ανοιχτούς και ασφαλείς χώρους άθλησης» δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και πρόσθεσε:

«Η Τριανδρία το δικαιούται. Η πόλη προχωρά με σταθερά βήματα, δημιουργώντας υποδομές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής και στηρίζουν ενεργά τον ερασιτεχνικό αθλητισμό».