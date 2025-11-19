Αισιόδοξοι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, των κλάδων στους οποίους δραστηριοποιούνται και των επιχειρήσεών τους εμφανίζονται οι CEOs της χώρας, σύμφωνα με την έρευνα “CEO Business Barometer 2025” που διεξήγαγε η Deloitte, επιχειρώντας να διερευνήσει τις στρατηγικές τους προτεραιότητες και τις απόψεις τους για το επιχειρηματικό κλίμα και τις κατευθύνσεις που διαμορφώνουν την εγχώρια αγορά.

Η έρευνα διεξήχθη με τη συμμετοχή Ελλήνων CEOs επιχειρήσεων όλων των μεγεθών, από βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας και δημοσιοποιήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου 2025. Οι κύριες ενότητες της έρευνας ήταν οικονομικές προοπτικές και στρατηγικός προσανατολισμός, ετοιμότητα ως προς την τεχνητή νοημοσύνη και ηγεσία – επιχειρησιακό μοντέλο. Σε αυτό το πλαίσιο, οι CEOs τοποθετήθηκαν σε ζητήματα, όπως η γεωπολιτική αβεβαιότητα, ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και η ανάγκη για καινοτομία και προσαρμοστικότητα.

Οικονομικές προοπτικές και στρατηγικός προσανατολισμός

Η έρευνα αποτυπώνει μια σαφή μετατόπιση προς ένα σταθερότερο και ωριμότερο εγχώριο οικονομικό περιβάλλον, που φαίνεται να εμπνέει εμπιστοσύνη στην επιχειρηματική κοινότητα. Το 58% των CEOs εμφανίζεται θετικό απέναντι στις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα, το 62% είναι αισιόδοξο για τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου του και το 84% αισιόδοξο για τις επιδόσεις της επιχείρησης του. Η διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και η συνεχιζόμενη απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης είναι παράγοντες που πιθανώς επηρέασαν θετικά την οπτική των CEOs.

Παράλληλα, αναδεικνύεται η σημασία της στρατηγικής ευελιξίας σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, όπου η γεωπολιτική αστάθεια και η έλλειψη εξειδικευμένων δεξιοτήτων αποτελούν τις σημαντικότερες προκλήσεις για το 68% και το 45% των CEOs αντίστοιχα.

Επιπλέον, η καινοτομία σε προϊόντα και υπηρεσίες, η προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναδεικνύονται σε στρατηγικές προτεραιότητες των CEOs, κάτι που αποτελεί ένδειξη αναγνώρισης ότι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και στην ψηφιακή ωριμότητα θα καθορίσει την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων στο μέλλον. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ενσωμάτωση ESG και τα περιβαλλοντικά ζητήματα διαφαίνεται πως δεν αποτελούν πλέον κορυφαίες στρατηγικές προτεραιότητες.

Ετοιμότητα ως προς την Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι Έλληνες CEOs δείχνουν ότι αντιμετωπίζουν την μεταβλητότητα του περιβάλλοντος στο οποίο επιχειρούν, επενδύοντας στην προσαρμοστικότητα, την τεχνολογία και τη γνώση. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό, 88%, οι CEOs βλέπουν ότι η Δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη (Gen AI) μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα και να μειώσει το λειτουργικό κόστος μέσω αυτοματισμών και έξυπνης διαχείρισης πόρων, επιβεβαιώνοντας ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει καταλύτη βελτίωσης της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις δηλώνουν ότι ενσωματώνουν ήδη εφαρμογές Gen AI σε ορισμένες βασικές λειτουργίες, όπως η ανάλυση δεδομένων και η αυτοματοποίηση διαδικασιών. Οι CEOs εκτιμούν ότι τα επόμενα χρόνια η ευρεία χρήση αυτών των τεχνολογιών θα επιτρέψει ταχύτερη λήψη αποφάσεων και ενίσχυση της δημιουργικότητας μέσα στους οργανισμούς τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες, το 56%, θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ευνοήσει τη μετάβαση των εργαζομένων σε δραστηριότητες υψηλότερης αξίας.

Ηγεσία και επιχειρησιακό μοντέλο

Οι Έλληνες CEOs δίνουν όλο και μεγαλύτερη έμφαση στη διαχείριση των βασικών stakeholders, αναγνωρίζοντας τη σημασία της αμφίδρομης επικοινωνίας και της διαφάνειας. Η πλειονότητα των επικεφαλής των οργανισμών δηλώνει ότι επενδύει περισσότερο στην επικοινωνία με τους εργαζόμενους, τους πελάτες και τη διοικητική ομάδα, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της στρατηγικής συνοχής μέσα στον οργανισμό. Χαρακτηριστικά, το 70% των CEOs ανέφεραν ως προτεραιότητα την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης με τους εργαζομένους, θεωρώντας την ενεργή επικοινωνία θεμέλιο εμπιστοσύνης, συνοχής, αλλά και επίτευξης επιχειρησιακών στόχων.

Αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι CEOs, 1 στους 3 θεωρεί ως το σημαντικότερο ζήτημα ηγεσίας τη συνεκτική εφαρμογή της στρατηγικής και την ικανότητα ενεργοποίησης όλων των ομάδων γύρω από ένα κοινό όραμα, ενώ 1 στους 4 αξιολογεί την αλλαγή εταιρικής κουλτούρας ως καθοριστικό παράγοντα για την υλοποίηση εταιρικών μετασχηματισμών. Επιπλέον, 1 στους 5 θεωρεί την προσέλκυση και διατήρηση ψηφιακού ταλέντου, κρίσιμη για την επιβίωση και την ανάπτυξη της εταιρείας του.

Όπως σημειώνει ο CEO της Deloitte Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσόπουλος: «Τα ευρήματα του CEO Business Barometer 2025 δείχνουν ότι οι Έλληνες CEOs διατηρούν υψηλή αισιοδοξία για την πορεία της οικονομίας, αναγνωρίζοντας παράλληλα, τις προκλήσεις που δημιουργεί το διεθνές περιβάλλον. Η γεωπολιτική αστάθεια και η έλλειψη εξειδικευμένων δεξιοτήτων παραμένουν κρίσιμα ζητήματα που απαιτούν αποφασιστική και συντονισμένη δράση. Ταυτόχρονα αναδεικνύεται η διάθεση για πρόοδο, επένδυση και καινοτομία. Στην Deloitte, υποστηρίζουμε τη διαδικασία προσαρμογής των επιχειρήσεων στις νέες προκλήσεις και προοπτικές, βασιζόμενοι στην τεχνολογία, την ανθεκτικότητα και το ανθρώπινο ταλέντο. Αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα για τη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού και εξωστρεφούς επιχειρηματικού μοντέλου στην Ελλάδα».