Σφοδρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην εθνική οδό Αντιρρίου–Ιωαννίνων, πλησίον της γέφυρας της Ερημίτσας μετά από σύγκρουση μεταξύ επιβατικών αυτοκινήτων.

Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται δυο οχήματα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί, ευτυχώς ελαφρά, σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου agriniopress.gr.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, ενω η κυκλοφορία της εθνικής οδού διεξάγεται από παρακαμπτήριους δρόμους.