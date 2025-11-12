Συγκροτήθηκε σήμερα σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε), όπως προέκυψε από τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 29, 30 και 31 Οκτωβρίου.

Κατά τη διαδικασία των αρχαιρεσιών, διαμορφώθηκε η νέα σύνθεση του Δ.Σ., η οποία έχει ως ακολούθως:

– Αλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος

– Γρηγόρης Τάσιος, Αντιπρόεδρος

– Άρης Σουλούνιας, Αντιπρόεδρος

– Εμμανουήλ Μανούσος, Αντιπρόεδρος

– Ζωχερή Μυκωνιάτη, Οικονομική Επόπτης

Τα νέα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής με αλφαβητική σειρά είναι η κα. Αντιγόνη Μαϊστράλη, ο κ. Κωνσταντίνος Μέριανος, ο κ. Απόστολος Μουσαμάς και ο κ. Δημήτρης Πολλάλης

Η θητεία του νέου Δ.Σ ξεκινάει την 16.1.2026. Μέχρι τότε, το ΞΕΕ θα διοικείται από το απερχόμενο Δ.Σ.