Ιδιαιτέρως αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Τρίτη 11/11 η κίνηση στους δρόμους της Αττικής.

«Κατακόκκινος» είναι ο Κηφισός, προβλήματα παρατηρούνται στην Αθηνών-Κορίνθου ενώ δύσκολη είναι η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας όπως επίσης και στην Αττική Οδό που παρατηρούνται καθυστερήσεις

Σύμφωνα με την Τροχαία με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους εξής δρόμους:

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση παρατηρούνται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα

10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 15′-20′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.