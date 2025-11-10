Η 40χρονη Ειρήνη Κόκκα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, βάρους 2 κιλών και 900 γραμμαρίων, με καισαρική τομή την Κυριακή, στις 10:35. Μητέρα και νεογνό είναι άριστα στην υγεία τους και βρίσκονται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Η περίπτωση της κ. Κόκκα δεν είναι μόνο ελληνικό ορόσημο αλλά και διεθνές, καθώς συγκαταλέγεται μεταξύ των ελάχιστων περιπτώσεων παγκοσμίως όπου έχει επιτευχθεί δεύτερο παιδί μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού, μία τεχνική που εφαρμόζεται για την αποκατάσταση της γονιμότητας μετά από σοβαρές θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία.

Πριν από 17 χρόνια, η κ. Κόκκα διαγνώστηκε με λέμφωμα Hodgkin και υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Το 2013 υπήρξε υποτροπή και προτού ακολουθήσουν τα επόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα, προχώρησε σε κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού για να διαφυλάξει τη γονιμότητά της. Το 2021, μετά την αποθεραπεία, πραγματοποιήθηκε η μεταμόσχευση του κρυοσυντηρημένου φλοιού ωοθηκών στις μη λειτουργικές ωοθήκες της. Η επέμβαση έγινε υπό την επίβλεψη του γυναικολόγου Κωνσταντίνου Πάντου, από εξειδικευμένη ομάδα γιατρών και κλινικών εμβρυολόγων, σε συνεργασία με ομάδα από το Oslo University Hospital (Νορβηγία), υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Peter Zoltan Fedorcsak και με τη συμμετοχή της διευθύντριας Εργαστηρίου Εξωσωματικής, Μ. Μπίμπα. Το χειρουργικό στάδιο μεταδόθηκε ζωντανά σε 13 δημόσια νοσοκομεία της χώρας ως εκπαιδευτικό γεγονός.

Μετά από περίπου 1,5 χρόνο λειτουργίας των επανενεργοποιημένων ωοθηκών (και ενώ βρισκόταν σε εμμηνόπαυση για οκτώ χρόνια λόγω της χημειοθεραπείας), συλλέχθηκαν ωάρια που γονιμοποιήθηκαν με σπέρμα του συζύγου της και στις 5 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η πρώτη εμβρυομεταφορά, που οδήγησε και στην πρώτη εγκυμοσύνη και τοκετό. Ομοίως, μετά από νέα συλλογή ωαρίων, στη συνέχεια γονιμοποίηση και κατάψυξη, στις 9 Μαρτίου 2025 ακολούθησε απόψυξη και δεύτερη εμβρυομεταφορά, στο στάδιο της βλαστοκύστης, διαδικασία που οδήγησε στη δεύτερη κύηση.

«Σήμερα κρατώ στην αγκαλιά μου το θαύμα μας. Κάθε δυσκολία άξιζε για αυτήν τη στιγμή. Η ελπίδα είναι δύναμη που γεννά ζωή. Ευχαριστώ την ομάδα του γιατρού μου που την έκανε πραγματικότητα», δήλωσε η κ. Κόκκα.

«Η Ειρήνη είναι μία από τις μόλις 33 περιπτώσεις διεθνώς που έχουν επιτύχει δεύτερο τοκετό μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει μετρήσιμα την επαναλειτουργία του μεταμοσχευμένου φλοιού ωοθηκών και τη διατήρηση της γονιμότητας σε βάθος χρόνου», ανέφερε ο γιατρός της, Κωνσταντίνος Πάντος, γενικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής.