Μέσα σε βαθιά θλίψη και ανείπωτη συγκίνηση, η Χαλκίδα αποχαιρέτησε σήμερα τον 20χρονο Μάριο Ρουμπή, έναν νέο που η πρόωρη και άδικη απώλειά του μετέτρεψε σε σύμβολο κατά του οπαδικού μίσους, μετά τη φονική επίθεση της 3ης Νοεμβρίου.

Από νωρίς το μεσημέρι, πλήθος κόσμου, συγγενείς, συμπολίτες και δεκάδες νέοι, συνέρρευσαν στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία.

Η σορός του άτυχου Μάριου είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, με τις ουρές των ανθρώπων να σχηματίζονται για ένα τελευταίο αντίο γεμάτο πόνο.

Η στιγμή του αποχαιρετισμού ήταν διαφορετική, καθώς εκφράστηκε η επιθυμία της οικογένειας οι παρευρισκόμενοι να φορούν λευκά ρούχα.

Το λευκό, ως χρώμα αγνότητας και φωτός, κυριάρχησε σε όλη την τελετή—στα ρούχα, στα λουλούδια που κρατούσαν οι παρευρισκόμενοι και στις καρδιές των ανθρώπων που αποχαιρετούσαν έναν νέο γεμάτο ζωή και όνειρα.