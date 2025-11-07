Σοβαρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος που προκάλεσε καραμπόλα με τέσσερα ΙΧ.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλή ταχύτητα.

Από την πλευρά της Τροχαίας, γίνονται προσπάθειες για την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων και την ομαλή ροή της κυκλοφορίας.

