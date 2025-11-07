Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο δείχνει έναν οδηγό να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Αττική Οδό μέσα σε μια πολυτελή McLaren και την ιδιαίτερη μεταχείρισή του από την αστυνομία.

Το βίντεο, που τραβήχτηκε μέσα από το ίδιο το όχημα, δείχνει τον οδηγό και τον συνοδηγό του να επιταχύνουν μέσα στην εθνική αρτηρία, σχολιάζοντας και γελώντας, την ώρα που το κοντέρ ανεβαίνει επικίνδυνα. Κάποια στιγμή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Open, η Τροχαία σταματά το αυτοκίνητο. Ωστόσο, σοκ προκαλεί η αλληλεπίδραση των αστυνομικών με τον οδηγό.

Στο οπτικοακουστικό υλικό ακούγεται ένας αστυνομικός να λέει στον οδηγό τη φράση «πάτα το» — και εκείνος, μετά από λίγο, να μπαίνει ξανά στο όχημα και «εξαφανίζεται» με μεγάλη ταχύτητα.

Δείτε το βίντεο: