Την ακύρωση των δρομολογίων το Σαββατοκύριακο λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο, ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε επισημαίνεται ότι «το Σάββατο 8/11/2025 και την Κυριακή 9/11/2025, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών του προαστιακού Θεσσαλονίκης 1596, 1597, 1598 και 1599 δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος».

Ειδικότερα, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών:

1596 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη), με ώρα αναχώρησης 12:35

1598 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη), με ώρα αναχώρησης 14:50

1597 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα), με ώρα αναχώρησης 12:20

1599 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα), με ώρα αναχώρησης 15:10

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα παραπάνω δρομολόγια θα υποκατασταθούν με λεωφορεία της Hellenic Train και θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις.