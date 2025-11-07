Μια νεκρή και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο 52ο χλμ. της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 29χρονος προσέκρουσε πάνω σε βανάκι που οδηγούσε 39χρονος, με αποτέλεσμα το δεύτερο όχημα να προσκρούσει σε Ι.Χ. αυτοκίνητο το οποίο κινούταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με οδηγό έναν 74χρονο και συνοδηγό την 71 ετών σύζυγό του.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί θανάσιμα η γυναίκα και να τραυματιστούν ο 74χρονος και ο 39χρονος. Οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Βέροιας.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.