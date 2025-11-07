Δύο Ρουμάνοι φαίνεται να είναι οι δράστες της ληστείας και του άγριου ξυλοδαρμού κοσμηματοπώλη στα Κολύμπια της Ρόδου το βράδυ της 28ης Σεπτεμβρίου του 2025. Αφού χτύπησαν τον άνδρα και άρπαξαν κοσμήματα αξίας 700.000 ευρώ τράπηκαν σε φυγή.

Από την ανασύνθεση του χρόνου και την ανάλυση βίντεο μέχρι τις κατ’ οίκον έρευνες και τις κατασχέσεις σε κρυψώνα στην Αρχίπολη, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης και Δίωξης Εγκλημάτων Ρόδου χαρτογράφησαν βήμα προς βήμα την πορεία των δραστών από την άφιξη στο νησί έως την ημέρα της σύλληψης.

Η προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου αποδείχθηκε καθοριστική. Με υπομονή και τεχνική ακρίβεια οι αστυνομικοί ανέλυσαν καρέ-καρέ το έγκλημα από κάμερες ασφαλείας, συγκέντρωσαν αποτυπώματα και γενετικό υλικό, διασταύρωσαν κινήσεις και μισθώσεις οχημάτων και οδήγησαν την υπόθεση σε εξιχνίαση.

Το χρονικό της επίθεσης

Μεταξύ 20:30 και 20:44 τη νύχτα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου, όπως αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατική οι δύο δράστες με καλυμμένα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με μάσκες σιλικόνης και περουκών προσέγγισαν τον 56χρονο ιδιοκτήτη χρυσοχοείου που βρίσκεται στην οδό Λονδίνου στα Κολύμπια.

Οι δράστες εκμεταλλεύθηκαν τη στιγμιαία μετακίνησή του στον πίσω ακάλυπτο χώρο και τον αιφνιδίασαν. Ακολούθησε άγριος ξυλοδαρμός με γροθιές στο πρόσωπο και ακινητοποίηση με πλαστικά δεματικά στα χέρια. Ο ένας κρατούσε τον παθόντα καθηλωμένο ενώ ο άλλος μπήκε στο κατάστημα και άρχισε να αφαιρεί κοσμήματα από προθήκες στο κοσμηματοπωλείο. Σε κάποιο σημείο ο φύλακας δράστης απομακρύνθηκε στο εσωτερικό και απείλησε ότι έφερε όπλο.

Ο ιδιοκτήτης βρήκε περιθώριο να προσεγγίσει το κατάστημα, πίεσε το ασύρματο μπουτόν απελευθέρωσης καπνού που διαθέτει το σύστημα ασφαλείας και ανέβηκε στην ταράτσα από όπου είδε τους ληστές να διαφεύγουν πεζοί. Αφαιρώντας τα δεματικά κατάφερε να μεταβεί στο διπλανό φαρμακείο και να ζητήσει βοήθεια.

Η εικόνα του μετά την επίθεση ήταν συγκλονιστική όπως προκύπτει από όσα ο ίδιος περιέγραψε σε τηλεοπτική συνέντευξη μιλώντας για έντονες ρινορραγίες και αιμορραγία από τα αυτιά και για φόβο άμεσου κινδύνου για τη ζωή του.

Σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή οι δράστες αφαίρεσαν χρυσά κοσμήματα αξίας τουλάχιστον 700.000 ευρώ. Η προσωπική εκτίμηση του παθόντος τοποθετεί τη ζημία ακόμη υψηλότερα με αναφορές που φθάνουν έως 800.000 με 900.000 ευρώ. Η απόκλιση θεωρείται αναμενόμενη σε ανάλογες υποθέσεις καθώς οι τελικές αποτιμήσεις εξαρτώνται από την πλήρη καταγραφή των τεμαχίων που έλειψαν και την εργαστηριακή τεκμηρίωση της αξίας τους.

Το βίντεο από τη ληστεία

Η προετοιμασία και η προπαρακολούθηση

Η έρευνα των αστυνομικών έδειξε ότι οι δράστες δεν επέλεξαν στόχο και χρόνο χωρίς σχεδιασμό. Από την επεξεργασία βιντεοληπτικού υλικού προέκυψε ότι είχαν προσεγγίσει επανειλημμένα την περιοχή τις προηγούμενες ημέρες με ηλεκτρικά πατίνια και ότι ήδη από τις 18 Σεπτεμβρίου κινούνταν σχεδόν καθημερινά τις βραδινές ώρες μεταξύ 20:00 και 21:00 παραμένοντας σε σκοτεινό σημείο με δεντροφύτευση απέναντι από το κατάστημα.

Η άφιξη στο νησί και το όχημα που μπήκε στο κάδρο

Καθοριστική ήταν η διασταύρωση αφίξεων και μισθώσεων. Οι δύο άνδρες έφθασαν στη Ρόδο στις 10 Σεπτεμβρίου με το πλοίο της γραμμής από τον Πειραιά επιβαίνοντες σε λευκό φορτηγάκι.

Το όχημα είχε ενοικιαστεί από εταιρεία με έδρα την Αθήνα χρησιμοποιώντας πλαστά ρουμανικά στοιχεία και ρουμανικό τηλεφωνικό αριθμό. Σε υλικό από κάμερες εντοπίστηκε λευκό βαν ίδιας μάρκας και μοντέλου με επιγραφή που προσομοιάζει σε ένδειξη εταιρείας ενοικιάσεων. Η υπόθεση ότι χρησιμοποιήθηκε ως μέσο μεταφοράς και διαφυγής των δραστών ενισχύθηκε από την αλληλουχία κινήσεων που αποτυπώθηκε στην περιοχή.

Οι κατηγορούμενοι και το ποινικό υπόβαθρο

Από την ενδελεχή προανάκριση προέκυψε ότι δράστες της ληστείας είναι δύο αλλοδαποί ρουμανικής υπηκοότητας. Ο πρώτος ηλικίας 45 ετών, έχει βεβαρημένο ποινικό παρελθόν για ληστείες, κλοπές και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Είχε αποφυλακιστεί στις 21 Ιουλίου 2025 από το Κατάστημα Κράτησης Άμφισσας.

Ο δεύτερος είναι γεννημένος το 53 ετών καταζητείται διεθνώς με ερυθρά αγγελία της Interpol για ανθρωποκτονία στην Αλβανία.

Πλέον είναι υπόλογοι και για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία αλλά και για εγκληματική οργάνωση.

Οι μαρτυρίες και οι αναγνωρίσεις

Ιδιαίτερο βάρος απέκτησε η κατάθεση ιδιοκτήτριας κοσμηματοπωλείου που δραστηριοποιείται στο Φαληράκι.

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι στις 25 Σεπτεμβρίου παρατήρησε δύο ύποπτους άνδρες να περιεργάζονται το κατάστημά της και ότι στη συνέχεια αναγνώρισε ανεπιφύλακτα τους φερόμενους ως δράστες. Η πληροφορία συνέκλινε με την εικόνα προπαρακολούθησης σε περισσότερους του ενός στόχους και ενίσχυσε την υπόθεση οργανωμένου σχεδιασμού.

Στις 30 Οκτωβρίου εντοπίστηκε στην πόλη της Ρόδου το Ford Transit Connect. Ακολούθησε εξερεύνηση παρουσία συνεργείου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Ρόδου. Στο εσωτερικό βρέθηκαν δύο ηλεκτρικά πατίνια που ταυτοποιήθηκαν ως μέσα κίνησης των δραστών καθώς και συμβόλαιο ενοικίασης στο όνομα του 45χρονου κατηγορούμενου.

Το όχημα τέθηκε σε διακριτική επιτήρηση και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την εξέλιξη της επιχείρησης.

Η σύλληψη και οι κατ οίκον έρευνες

Το πρωί της 5ης Νοεμβρίου ο 45χρονος εντοπίστηκε να προσεγγίζει και να ξεκλειδώνει το επίμαχο όχημα. Ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης. Στην κατοχή του βρέθηκε μπρελόκ με την την επωνυμία Airbnb που οδήγησε σε ενοικιαζόμενη κατοικία στην οδό Κλαυδίου Πέπερ.

Παρουσία δικαστικού λειτουργού πραγματοποιήθηκε έρευνα κατά την οποία κατασχέθηκαν ρούχα και αντικείμενα που εμφανίζονται να ταιριάζουν με εκείνα που φορούσαν οι δράστες στο βιντεοληπτικό υλικό.

Την ίδια ημέρα διενεργήθηκε στοχευμένη έρευνα σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή Αρχίπολη ο οποίος λειτουργούσε ως ορμητήριο και κρυψώνα.

Εκεί βρέθηκαν ρουχισμός και μάσκες που χρησιμοποιήθηκαν στη ληστεία καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των θηκών των αφαιρεθέντων κοσμημάτων.

Τα πειστήρια και οι εργαστηριακές εξετάσεις

Όλα τα κατασχεθέντα αντικείμενα απεστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για επεξεργασία βιολογικού υλικού και αποτυπωμάτων. Η σύγκριση DNA και δακτυλικών αποτυπωμάτων με βάσεις δεδομένων εκτιμάται ότι θα αποδώσει ευρήματα με υψηλή αποδεικτική αξία για την ταυτοποίηση του συνόλου των συμμετεχόντων.

Παράλληλα ζητήθηκε συνδρομή από υπηρεσίες για έρευνα στην οικία του πρώτου κατηγορουμένου στον Πειραιά με στόχο τον εντοπισμό συμπληρωματικών στοιχείων που θα συνδέουν πρόσωπα, διαδρομές και οικονομικές κινήσεις.