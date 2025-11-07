Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν για την 9η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (7/11).
Οι «ερυθρόλευκοι» είναι στο 5-3 μετά τη νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ και θέλουν να πάρουν την 6η νίκη τους ώστε να παραμείνουν ψηλά στην κατάταξη, με τους Σέρβους, από την άλλη πλευρά, να προέρχονται από εντός έδρας ήττα από τη Μπαρτσελόνα με τρίποντο στην εκπνοή και είναι στο 3-5.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
12:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
14:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ
15:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές)
16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές)
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς
16:30 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Βραζιλίας, Practice 1 Μηχανοκίνητα
16:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές)
17:00 Novasports 6HD Hellenic Championship
17:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ
19:00 Novasports 6HD Hellenic Championship
19:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Κηφισιά Volley League Ανδρών
19:30 Novasports Extra 2 Γκρόιτερ Φιρτ – Πρόισεν Μούνστερ Bundesliga 2
19:30 Novasports 2HD Αναντολού Εφές – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
19:30 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Ναϊμά – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Βαλένθια Euroleague
20:30 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Βραζιλίας, Sprint Qualifying
21:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Παρτίζαν Euroleague
21:30 Novasports Extra 1 Μιράντες – Σπόρτινγκ Χιχόν Β’ Ισπανίας
21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
21:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης – Βόλφσμπουργκ Bundesliga
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ζηρίνειος ΑΟΝ – Μαρκόπουλο
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πίζα – Κρεμονέζε Serie A
22:00 Novasports 1HD Έλτσε – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga EA Sports
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουότφορντ – Μπρίστολ Σίτι EFL Championship
22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Εστορίλ – Αρούκα Liga Portugal Betclic