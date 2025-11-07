Η Κίνα έθεσε επίσημα σήμερα σε υπηρεσία το τρίτο αεροπλανοφόρο της – πολύ μεγαλύτερων δυνατοτήτων από τα προϋπάρχοντα – σε ειδική τελετή παρόντος του προέδρου, Σι Τζινπίνγκ, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στη διαδικασία εκσυγχρονισμού του πολεμικού ναυτικού της, με φόντο την όξυνση του ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ.

BREAKING: China’s Fujian (Type 003) aircraft carrier is officially commissioned today with President Xi Jinping attending the ceremony. pic.twitter.com/yoP7ron0pZ — Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) November 7, 2025

Το Fujian, πολύ πιο σύγχρονο από τα άλλα δύο σκάφη του είδους που διέθετε το κινεζικό Πολεμικό Ναυτικό, είναι εφοδιασμένο με σύστημα καταπέλτη που επιτρέπει να απονηώνεται πολύ μεγαλύτερο εύρος αεροσκαφών και δη με μεγαλύτερα φορτία, ενώ έχει επίσης πολύ μεγαλύτερη ακτίνα δράσης από τα άλλα δυο, σύμφωνα με το πρακτορείο.