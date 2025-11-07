Οι πτήσεις επαναλήφθηκαν στο αεροδρόμιο της Λιέγης στο Βέλγιο αφού είχαν διακοπεί προσωρινά εξαιτίας της εμφάνισης ενός drone, ανακοίνωσε σήμερα η βελγική υπηρεσία ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, στο δεύτερο τέτοιο επεισόδιο που σημειώνεται αυτή την εβδομάδα. Η υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Skyes ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορά σύμφωνα με την οποία γύρω στις 09:30 (ώρα Ελλάδας) εθεάθη ένα drone πάνω από το αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα ο αερολιμένας να κλείσει για περίπου 30 λεπτά.

«Πρέπει να εξετάζουμε κάθε αναφορά», δήλωσε ο Κουρτ Φερβίλιχεν, εκπρόσωπος της υπηρεσίας. Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι πτήσεις επαναλήφθηκαν. Drones, τα οποία εντοπίσθηκαν να πετούν πάνω από αεροδρόμια στην πρωτεύουσα Βρυξέλλες και τη Λιέγη, στο ανατολικό Βέλγιο, είχαν προκαλέσει την Τρίτη εκτροπή πολλών εισερχόμενων πτήσεων προς άλλα αεροδρόμια και την καθήλωση αεροπλάνων που επρόκειτο να αναχωρήσουν.

Θεάσεις drones πάνω από αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες πρόβλημα διαρκείας στο Βέλγιο και έχουν προκαλέσει προβλήματα τους τελευταίους μήνες στην Ευρώπη. Έχουν υποχρεώσει σε προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων σε χώρες, μεταξύ των οποίων στη Σουηδία την Πέμπτη. Μερικοί αξιωματούχοι έχουν αποδώσει τα επεισόδια αυτά σε «υβριδικό πόλεμο» της Ρωσίας.

Η Μόσχα έχει αρνηθεί ότι συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τα επεισόδια. Η βελγική κυβέρνηση συνεδρίασε χθες, Πέμπτη, εκτάκτως με τους επικεφαλής των δυνάμεων ασφαλείας με θέμα την αντιμετώπιση αυτού που ο υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε συντονισμένη επίθεση.