Μέλη της λεγόμενης «δεύτερης οικογένειας» του Μάικλ Τζάκσον, που απειλούν ότι θα αποκαλύψουν νέους ισχυρισμούς κακοποίησης από τον ίδιο, υποστηρίζουν σε νέα έγγραφα ότι, όταν ήταν παιδιά, ο τραγουδιστής τους ανάγκαζε να «κρύβονται», ώστε ο δικηγόρος του να μην ξέρει ότι μένουν μαζί του.

Σύμφωνα με δηλώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω της New York Post, οι Φρανκ Κασκίο, 44 ετών και τα αδέρφια του, Μαρί-Νικολ Πορτέ, 37 ετών, και Άλντο Κασκίο, 34 ετών, κατηγορούν επίσης τους διαχειριστές της περιουσίας του αείμνηστου σούπερ σταρ για εκφοβισμό, εξαπάτηση και προδοσία στην προσπάθεια να καταπνίξουν τους ισχυρισμούς τους. Ο Άλντο και η Πορτέ αναφέρουν ότι οι ίδιοι και τα αδέρφια τους υπέστησαν παρόμοια «κακοποίηση», χωρίς να δίνουν λεπτομέρειες για τη φύση της.

Breaking: "Siblings claim Michael Jackson forced them to 'hide' from lawyer."



Η Πορτέ ισχυρίζεται ότι το 2003 και το 2004, την περίοδο που ο Τζάκσον είχε συλληφθεί και είχαν απαγγελθεί εναντίον του κατηγορίες για παιδική σεξουαλική κακοποίηση, που δεν αφορούσαν την οικογένεια, εκείνη και ο Άλντο βρίσκονταν συχνά στις κατοικίες και τα ξενοδοχεία του τραγουδιστή, όταν τον επισκεπτόταν ο δικηγόρος Μαρκ Τζεράγκος για να συζητήσουν την υπόθεση. Τότε ήταν 15 και 12 ετών αντίστοιχα. «Μας είπε ο Μάικλ να κρυβόμαστε… Φαινόταν νευρικός και πολύ παρανοϊκός με το ενδεχόμενο ο κύριος Τζεράγκος να ανακαλύψει ότι ήμασταν εκεί», αναφέρει η Πορτέ στα δικαστικά έγγραφα. «Μας είπε πράγματα όπως “ο δικηγόρος δεν μπορεί να ξέρει ότι είστε εδώ” και “μείνετε μέσα και μην βγείτε μέχρι να πω εγώ ότι είναι εντάξει”. Μας είπε επίσης να μην κάνουμε θόρυβο».

Χρόνια αργότερα, όταν ενημέρωσαν τον Τζεράγκος, που τώρα τους εκπροσωπεί, εκείνος «έδειξε πραγματικά σοκαρισμένος» που ο Τζάκσον τους είχε κρατήσει κρυφούς κατά τη διάρκεια της εκπροσώπησής του. Οι δηλώσεις αυτές απαντούν σε αίτηση που κατέθεσε τον Ιούλιο η εταιρεία Michael Jackson Company και οι διαχειριστές της περιουσίας του Τζάκσον, Τζον Μπράνκα και Τζον Μακλέιν, υποστηρίζοντας ότι ο Φρανκ Κασκίο και άγνωστοι συνεργάτες του επιχειρούν αυτό που χαρακτηρίζουν ως «εκβιασμό».

Το χρονικό της γνωριμίας της οικογένειας με τον Μάικλ Τζάκσον

Ο πατέρας των Κασκίο, Ντομίνικ, γνώρισε τον Τζάκσον τη δεκαετία του 1980, ενώ εργαζόταν στο Helmsley Palace Hotel της Νέας Υόρκης και έγινε μέρος του στενού κύκλου του τραγουδιστή, με την οικογένεια να περνάει διακοπές στο Neverland Ranch και να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο με τον Τζάκσον, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο Φρανκ μεγάλωσε λατρεύοντας τον σούπερ σταρ και τελικά εργάστηκε μαζί του ως βοηθός και μάνατζερ. Ωστόσο, το 2019, δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του και αμέσως μετά την προβολή του αμφιλεγόμενου ντοκιμαντέρ του HBO «Leaving Neverland», ο Φρανκ ενημέρωσε τους εκτελεστές της περιουσίας του Τζάκσον ότι είχε κακοποιηθεί από τον αείμνηστο τραγουδιστή.

Ο Άλντο και η Πορτέ ισχυρίζονται ότι ένας εκπρόσωπος της περιουσίας επισκέφθηκε το εστιατόριο του πατέρα τους στο Νιου Τζέρσεϊ εκείνο τον Δεκέμβριο για να συναντήσει εννέα μέλη της οικογένειας και να συζητήσει για μια «υποτιθέμενη συμφωνία διακανονισμού». Η Πορτέ περιγράφει την κατάσταση ως εξαιρετικά πιεστική και χωρίς νομική υποστήριξη, λέγοντας ότι η οικογένεια ένιωθε «μπερδεμένη, τρομοκρατημένη και απελπισμένη να προστατεύσει την ιδιωτικότητά της».

Οι διαχειριστές της περιουσίας του Τζάκσον έχουν απορρίψει τους ισχυρισμούς της οικογένειας Κασκίο, χαρακτηρίζοντάς τους ψευδείς και καθοδηγούμενους από οικονομικό κίνητρο. Ένας δικαστής, πλέον, θα αποφασίσει αν η υπόθεση θα παραμείνει σε ιδιωτική διαιτησία ή θα προχωρήσει σε δημόσια δίκη.