Η Εισαγγελία Λάρισας απέστειλε επίσημη πρόσκληση στον Πάνο Ρούτσι, δίνοντάς του περιθώριο δέκα ημερών προκειμένου να δηλώσει αν επιθυμεί να πραγματοποιηθούν επιπλέον εξετάσεις στη σορό του γιου του, Ντένις Ρούτσι, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών.

Η σχετική παραγγελία επιδόθηκε σήμερα, μέσω θυροκόλλησης, στο γραφείο της δικηγόρου Ζωής Κωνσταντοπούλου, που ενεργεί ως αντίκλητος του κ. Ρούτσι.

Εφόσον ο πατέρας του αδικοχαμένου νέου δεν ανταποκριθεί εντός της προθεσμίας, η Εισαγγελία θα θεωρήσει ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα ή αίτημα για περαιτέρω εξετάσεις στη σορό.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η διαδικασία θα προχωρήσει αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις αποφάσεις του αρμόδιου ιατροδικαστή, κάτι που περιλαμβάνει και την εκταφή, εφόσον αυτή κριθεί αναγκαία.