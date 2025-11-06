Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (9/11) τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League και θα παραταχθεί… χωρίς προπονητή καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς είναι τιμωρημένος και δεν θα βρίσκεται στον πάγκο.

Η Ένωση υποδέχεται σήμερα (6/11, 19:45) τη Σάμροκ Ρόβερς για το Europa Conference League και τρεις μέρες μετά θα είναι στην Κρήτη για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ. Ένα παιχνίδι, από το οποίο θα… απουσιάσει ο προπονητής της.

Ο Νίκολιτς είδε την κίτρινη κάρτα στον αγώνα με τον Παναιτωλικό για διαμαρτυρίες και συμπλήρωσε τρεις, οπότε θα εκτίσει την ποινή του στο προσεχές παιχνίδι με τους Κρητικούς. Παιχνίδι στο οποίο οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν μόνο νίκη προκειμένου να μη χάσουν άλλο έδαφος στη μάχη του τίτλου.

Πλην του Νίκολιτς, τιμωρημένος είναι και ο team manager, Δημήτρης Ναλιτζής, ο οποίος αποβλήθηκε στον αγώνα με τον Παναιτωλικό, όπου ο «δικέφαλος αετός» είχε έντονα παράπονα από τη διαιτησία.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην 3η θέση μετά τις πρώτες 9 αγωνιστικές, στο -4 από τον ΠΑΟΚ και στο -3 από τον Ολυμπιακό.