Σκηνές φρίκης αποκαλύφθηκαν στο Ώστιν του Τέξας, όταν αστυνομικοί εντόπισαν μια ημίγυμνη γυναίκα δεμένη με αλυσίδες σε μεταλλικό εξοπλισμό γυμναστικής στην αυλή ενός σπιτιού, έχοντας υποστεί βασανιστήρια για μήνες. Πέντε άτομα, μεταξύ αυτών δύο γυναίκες και τρεις άνδρες, συνελήφθησαν για την απάνθρωπη κακοποίηση, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Οκτωβρίου, όταν η αστυνομία του Ώστιν έλαβε κλήση στο 911 για μια γυναίκα που ούρλιαζε ζητώντας βοήθεια. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τη γυναίκα γυμνή από τη μέση και κάτω, δεμένη σε μια μεταλλική βάση για σάκο του μποξ και σε κατάσταση σωματικής εξάντλησης.

Οι αξιωματικοί προσπάθησαν να τη λύσουν, ωστόσο τα δεσμά ήταν τόσο ισχυρά που χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής, η οποία έκοψε το μέταλλο με ειδικό εξοπλισμό. «Η γυναίκα έφερε εμφανή τραύματα που συνάδουν με παρατεταμένο περιορισμό και βασανιστήρια», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Την ώρα της επιχείρησης, πέντε ενήλικες που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι προσπάθησαν να διαφύγουν, αλλά συνελήφθησαν άμεσα. Στο σπίτι βρέθηκαν επίσης δύο μικρά παιδιά, τα οποία τέθηκαν υπό την προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών.

Οι συλληφθέντες είναι οι Michelle Garcia (51 ετών), Crystal Garcia (21 ετών), Mache Carney (32 ετών), Juan Pablo Castro (30 ετών) και Maynard Lefevers (21 ετών). Σύμφωνα με την κατάθεση του θύματος, εκείνη ήταν φίλη της Michelle Garcia, ωστόσο «κάποια στιγμή η παρέα αποφάσισε ότι δεν τη συμπαθούσε πια» και αποφάσισαν να τη κρατήσουν αιχμάλωτη στην αυλή.

Half-naked woman was allegedly tortured and chained in Texas backyard for months by five ‘friends’ who didn’t ‘like her anymore’ https://t.co/FkpP8DeZjy pic.twitter.com/jk8Vc733Cg — New York Post (@nypost) November 6, 2025

Τα βασανιστήρια που υπέστη επί εβδομάδες

Η γυναίκα περιέγραψε στους αστυνομικούς ότι την ανάγκασαν να ζει για εβδομάδες έξω, τρώγοντας μόνο ένα πιάτο φαγητό την ημέρα, ενώ κάθε φορά που προσπαθούσε να δραπετεύσει, τη χτυπούσαν άγρια. Μάλιστα, η Michelle Garcia φέρεται να είπε στις αρχές πως της περιόριζε το φαγητό επειδή θεωρούσε ότι η γυναίκα είχε «παχύνει».

Οι ερευνητές αναφέρουν πως το θύμα ήταν σοβαρά υποσιτισμένο και έφερε τραύματα σε όλο το σώμα. Το προηγούμενο βράδυ από τη διάσωσή της, η γυναίκα τιμωρήθηκε επειδή «έπεσαν το παντελόνι της», δέχθηκε πυροβολισμούς με αεροβόλο όπλο, αλυσοδέθηκε γυμνή στο κρύο και έμεινε έτσι όλη τη νύχτα, με τη θερμοκρασία να πέφτει στους 5°C.

Οι γιατροί που την εξέτασαν στο νοσοκομείο διαπίστωσαν ανοικτά τραύματα, εκτεταμένα οιδήματα στους καρπούς, απώλεια ιστού στα χέρια και τα πόδια, ουλές από σφαίρες αεροβόλου και σοβαρές κακώσεις στο πρόσωπο. Σε ακτινογραφία βρέθηκε μεταλλικό σφαιρίδιο αεροβόλου σφηνωμένο στο δεξί της μάτι.

Ο Juan Pablo Castro φέρεται να ομολόγησε πως την πυροβολούσε με αεροβόλο γιατί «δεν ήθελε να την αγγίξει», λέγοντας στους αστυνομικούς πως «τη μισούσε». Ο 4χρονος γιος του είπε στις αρχές ότι «ο μπαμπάς πυροβολούσε τη γυναίκα όταν ήταν κακιά», ενώ η μητέρα του, Carney, «παρακολουθούσε χωρίς να κάνει τίποτα».

Και οι πέντε αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απαγωγή, βασανισμό, πρόκληση σωματικής βλάβης και παράνομη κράτηση, ενώ κρατούνται στη φυλακή της κομητείας Τράβις με εγγύηση 305.000 δολάρια ο καθένας.

Η υπόθεση εξακολουθεί να ερευνάται, ενώ η αστυνομία περιμένει τα πλήρη αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για να καθορίσει το μέγεθος των βασανιστηρίων που υπέστη το θύμα.