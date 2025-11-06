Η δίαιτα του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, στη φυλακή της Σαντέ στο Παρίσι, έχει αρχίσει να ανησυχεί τους κοντινούς του συνεργάτες.

Από τη μέρα της φυλάκισής του, στις 21 Οκτωβρίου, ο Σαρκοζί αρνείται να αγγίξει οποιοδήποτε πιάτο του σερβίρεται στο κελί, φοβούμενος πιθανή εχθρική ενέργεια από τους συγκρατούμενούς του, όπως κάποιον που μπορεί να έχει φτύσει μέσα στο φαγητό του -ή κάτι χειρότερο, όπως να το έχει δηλητηριάσει κάποιος.

Παράλληλα, αρνείται και τη μόνη άλλη δυνατότητα για να τραφεί στη φυλακή: να αγοράσει φαγητό από την καντίνα ή να μαγειρέψει ο ίδιος. «Δεν ξέρει να φτιάξει ούτε ένα αυγό», λέει ένας στενός του συνεργάτης. «Και, κατά αρχήν, αρνείται να το κάνει.»

Έτσι, ο πρώην πρόεδρος τρέφεται αποκλειστικά με γιαούρτια, σύμφωνα με το Le Point. Το ερώτημα τώρα είναι ποια επίδραση θα έχει αυτή η δίαιτα στην απόφαση των δικαστών που θα αποφασίσουν στις 10 Νοεμβρίου αν μπορεί να επιστρέψει προσωρινά στην ελευθερία του, μέχρι την επόμενη εκδίκαση στην έφεση.