Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, για την υλοποίηση εργασιών διαγράμμισης στον Α/Κ Βαρυμπόμπης ( 23,225ο χλμ) θα ισχύει προσωρινός τοπικός αποκλεισμός είτε του δεξιού είτε του αριστερού τμήματος του οδοστρώματος στους κλάδους εξόδου, εισόδου, της κάθετης οδού, καθώς και στις λωρίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν σήμερα Πέμπτη 06/11/2025 στις 21:00 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 19/12/2025 στις 06:00, ενώ το ωράριο εργασίας θα είναι Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 21:00 έως τις 06:00 της επόμενης ημέρας.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.