Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον επαρχιακό δρόμο Ζαράκων στην Εύβοια, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο που πετάχτηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ο οδηγός κινούνταν κανονικά όταν το άγριο ζώο εμφανίστηκε απροειδοποίητα μπροστά του. Παρά τον ελιγμό που έκανε στην προσπάθειά του να το αποφύγει, δεν κατάφερε να αποτρέψει τη σύγκρουση.

Από τη σύγκρουση, το όχημα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ το αγριογούρουνο σκοτώθηκε ακαριαία. Ο οδηγός, ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε και βγήκε σώος από το αυτοκίνητο.