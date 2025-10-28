Ο χρόνος μετρά αντίστροφα έτσι ώστε στις 11:00 θα ξεκινήσει η μεγάλη μαθητική παρέλαση ενόψει της 28ης Οκτωβρίου στο κέντρο της Αθήνας.

Στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση αντιπροσωπευτικών τμημάτων μαθητών και μαθητριών των σχολείων της Αθήνας, προσκόπων, οδηγών και Ατόμων με Αναπηρία, έμπροσθεν του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη παρουσία της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη.

Λόγω των μαθητικών παρελάσεων, η Τροχαία ανακοίνωσε ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από τις 09:00 το πρωί και μέχρι το πέρας της παρέλασης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί ως εξής:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της

Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών

Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Παράλληλα, από τις 06:00 και μέχρι το πέρας της δοξολογίας στον Καθεδρικό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί στην οδό Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στον Πειραιά

Στον Δήμο Πειραιά, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι στους εξής δρόμους:

34ου Πεζικού Συντάγματος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελ. Βενιζέλου.

Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας.

Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Γρ. Λαμπράκη.

Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Με το πρόγραμμα των δρομολογίων που εφαρμόζεται τις Κυριακές αναμένεται να κινηθούν σήμερα, 28η Οκτωβρίου τα μέσα μαζικής μεταφοράς ενώ παράλληλα θα υπάρξουν τροποποιήσεις στις γραμμές των λεωφορείων, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων.

Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 08:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Στο κέντρο της Αθήνας, τα δρομολόγια του Τραμ προς Σύνταγμα θα τερματίζουν στη στάση Φιξ από τις 10:00 έως τη λήξη της παρέλασης, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ.

Η γραμμή 6 του τραμ «Πικροδάφνη-Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 08:00. Η γραμμή 7 του τραμ «Ασκληπιείο Βούλας-Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 09:00.

Αναφορικά με τις λεωφορειακές γραμμές, από τις 10:00 έως τη λήξη της παρέλασης θα διακοπεί η κυκλοφορία της γραμμής 060, ενώ τα δρομολόγια της γραμμής Χ95 θα εκτελούνται ως το σταθμό Μετρό Κατεχάκη.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το πληροφοριακό κέντρο 11185.

Οι τροποποιήσεις των δρομολογίων

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, θα ισχύουν τα εξής τροποποιήσεις δρομολογίων λεωφορειακών γραμμών σε διάφορους Δήμους: