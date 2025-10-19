Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Κλεοπάτρα, Κλειώ, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα

Φήλιξ, Φίληξ, Φίλιξ, Φίληκας, Φίληξα, Φιλήκη, Φηλικίτη

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αρτέμιος, Αρτέμης, Άρτεμις, Αρτέμη, Αρτέμιδα, Αρτεμία, Αρτεμισία

Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης, Γερασιμούλα

Διάνα, Ντιάνα

Ενόη

Ματρώνα, Ματρόνα

Κερασιά, Κερασία

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Οσίας Κλεοπάτρας, Αγίου Φίλωνος μάρτυρος

Οσία Κλεοπάτρα

Η Οσία Κλεοπάτρα έζησε τον 3ο αιώνα μ.Χ. και καταγόταν από την περιοχή της Παλαιστίνης, κοντά στο όρος Θαβώρ. Ήταν ευσεβής χήρα και φημιζόταν για την καλοσύνη και τη φιλανθρωπία της. Κατά τη διάρκεια των διωγμών, περιποιήθηκε με αυταπάρνηση τον Άγιο Ούαρο, έναν Ρωμαίο αξιωματικό που βασανιζόταν για την πίστη του στον Χριστό. Μετά το μαρτύριό του, πήρε ευλαβικά τα λείψανά του και τα μετέφερε στον τόπο της, όπου τα έθαψε επιμελώς και αργότερα έκτισε ναό προς τιμήν του.

Η Κλεοπάτρα είχε έναν μονάκριβο γιο, τον Ιωάννη, αξιωματικό στην αυλή του βασιλιά. Ο γιος της όμως πέθανε ξαφνικά, γεγονός που τη βύθισε στη θλίψη. Προσευχήθηκε θερμά στον Άγιο Ούαρο να της χαρίσει παρηγοριά ή να τη πάρει μαζί του, και τότε είδε σε όραμα τον γιο της μαζί με τον Άγιο, ντυμένους με λαμπρά ενδύματα και στεφανωμένους, να της λένε πως βρίσκονται στη Βασιλεία των Ουρανών. Συνειδητοποιώντας ότι ο γιος της είχε αναπαυθεί κοντά στον Θεό, η Κλεοπάτρα ένιωσε χαρά και ειρήνη στην ψυχή της.

Έθαψε τον Ιωάννη κοντά στα λείψανα του Αγίου Ούαρου, μοίρασε την περιουσία της στους φτωχούς και αποφάσισε να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Θεό. Έζησε την υπόλοιπη ζωή της δίπλα στον ναό, προσευχόμενη, νηστεύοντας και υπηρετώντας όσους είχαν ανάγκη. Κοιμήθηκε εν ειρήνη το 327 μ.Χ., έπειτα από επτά χρόνια ασκητικής ζωής.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της στις 19 Οκτωβρίου μαζί με τον γιο της Ιωάννη, που επίσης αναγνωρίζεται ως άγιος. Η ζωή της θεωρείται παράδειγμα μητρικής αφοσίωσης, πίστης και αγιασμένης υπομονής μέσα στη θλίψη.

