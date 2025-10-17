Για διαδοχικές κακοκαιρίες τις επόμενες ημέρες -μέχρι περίπου την Τρίτη-Τετάρτη της άλλης εβδομάδας- και στο βάθος το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου κάνει λόγο ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ειδικότερα, περιμένουμε δύο κύματα κακοκαιρίας να απασχολήσουν τη χώρα μας, με το πρώτο να έχει αρχίσει ήδη τη δράση του μέσα στο Ιόνιο. Το βαρομετρικό αυτό θα τείνει να μετατοπιστεί λίγο πιο ανατολικά, βορειοανατολικά για να επιδεινώσει τον καιρό στις περισσότερες περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας.

Το Σάββατο, ενώ η ημέρα θα ξεκινήσει με έναν έντονα άστατο καιρό, σιγά σιγά θα αρχίσει να ανοίγει, ιδιαίτερα στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και περιμετρικά της χώρας.

Την Κυριακή, μια νέα κακοκαιρία έρχεται που θα κρατήσει μέχρι και την Τρίτη. Θα αφορά κατά κανόνα τη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα, ενώ οι καταιγίδες αναμένονται σε θαλάσσιες, παραθαλάσσιες εκτάσεις. Προς τα βόρεια θα βγουν κάποιες βροχές, αλλά πιο ήπιες.

«Επομένως ανοίγεται μπροστά μας ένα διάστημα με φθινοπωρινού τύπου κακοκαιρίες. Αν βγουν έντονα φαινόμενα, που υπάρχει πιθανότητα, θα αφορούν κυρίως θαλάσσιες παραθαλάσσιες εκτάσεις και από τα μέσα της άλλης εβδομάδας θα οδηγηθούμε σιγά σιγά στο καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου. Όπως όλα δείχνουν, 26, 28 του μήνα ο καιρός θα είναι πολύ καλός και με υψηλές σχετικά θερμοκρασίες», τόνισε, καταλήγοντας ο μετεωρολόγος.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Ο καιρός το Σάββατο 18-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με κατά τόπους και κατά διαστήματα τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το βράδυ σε βορείων διευθύνσεων και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικών διευθύνσεων.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και κατά τόπους στα νότια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 19-10-2025

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Βαθμιαία οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Ο καιρός τη Δευτέρα 20-10-2025

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια και ανατολικά.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια.

Ο καιρός την Τρίτη 21-10-2025

Στα νότια και τα ανατολικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών. Από το απόγευμα στα δυτικά οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.