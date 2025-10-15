Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την πειθαρχική ευθύνη των φοιτητών στα ΑΕΙ φέρνει αυστηρότερες ρυθμίσεις και σαφή χρονικά όρια για την εκδίκαση πειθαρχικών υποθέσεων.

Η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που εκδόθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2025, δημιουργεί ενιαία πειθαρχικά συμβούλια και καθιερώνει αυστηρότερες ποινές για παραπτώματα, ενώ διευκρινίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες θα διαγράφονται φοιτητές.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Με το νέο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το πειθαρχικό δίκαιο των φοιτητών μας, θέτουμε τις βάσεις για ένα πανεπιστήμιο που λειτουργεί με κανόνες, δικαιοσύνη και διαφάνεια. Θέλουμε ιδρύματα ανοιχτά στη γνώση και κλειστά στην ανομία. Πανεπιστήμια που υπηρετούν αποκλειστικά τη μόρφωση και προάγουν την αξιοκρατία. Με τις νέες διατάξεις ενισχύεται η λογοδοσία των οργάνων των Α.Ε.Ι., διασφαλίζοντας ότι κάθε ένα από αυτά θα ασκεί τις αρμοδιότητές του με ευθύνη και αντικειμενικότητα».

Τι θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα:

Παραβίαση του αδιάβλητου των εξετάσεων

Λογοκλοπή ή απόκρυψη συνεισφοράς τρίτων σε εργασία ή έρευνα

Καταστροφή ή ρύπανση περιουσίας του ΑΕΙ

Παρεμπόδιση της λειτουργίας του ιδρύματος

Χρήση εγκαταστάσεων χωρίς άδεια ή για σκοπούς που δεν συνάδουν με την αποστολή του ΑΕΙ

Χρήση ή διακίνηση απαγορευμένων ουσιών εντός του πανεπιστημίου

Τέλεση ποινικών αδικημάτων εντός των εγκαταστάσεων

Οι ποινές που επιβάλλονται:

Επίπληξη

Προσωρινή απαγόρευση συμμετοχής σε εξετάσεις

Προσωρινή αναστολή φοιτητικής ιδιότητας

Οριστική διαγραφή από το ΑΕΙ

Πότε διαγράφεται οριστικά ένας φοιτητής: