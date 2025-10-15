Διαθέσιμα, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Μετεγγραφές 2025», είναι τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών/μετακινήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να συνδεθούν στην ειδική εφαρμογή με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους μέσω του σχετικού συνδέσμου https://transfer.it.minedu.gov.gr ή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από σχετικό σύνδεσμο, ώστε να δουν το αποτέλεσμα της αίτησής τους.

Όπως ενημέρωσε σχετικά το υπουργείο Παιδείας, οι ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας θα υποβάλλονται μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής από σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 και για διάστημα 30 ημερών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο, υποβλήθηκαν αιτήσεις βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ως εξής:

6.389 αιτήσεις αφορούσαν στη γενική κατηγορία στην οποία:

5.796 φοιτητές αιτήθηκαν μετεγγραφή σε αντίστοιχα τμήματα,

561 φοιτητές συμπεριέλαβαν στην αίτησή τους και αντίστοιχα τμήματα και τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου,

32 φοιτητές δήλωσαν αποκλειστικά τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου.

90 αιτήσεις αφορούσαν σε φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

Επίσης, υποβλήθηκαν 437 αιτήσεις από φοιτητές, οι οποίοι δήλωσαν ότι εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες των περ. α΄, β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.

Επιπλέον, υποβλήθηκαν 2.138 αιτήσεις από αδελφούς προπτυχιακούς φοιτητές.

Εν τέλει, μετεγγράφονται:

4.328 φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους (κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια), εκ των οποίων 4.278 ανήκουν στη γενική κατηγορία και 50 είναι Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

437 φοιτητές των ειδικών κατηγοριών των περ. α΄, β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.

2.121 αδελφοί προπτυχιακοί φοιτητές.

Μετακινούνται σε τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου:

142 φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους (κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια).

12 αδελφοί προπτυχιακοί φοιτητές.

Στον χρόνο ολοκλήρωσης των μετεγγραφών αναφέρθηκε σε σχετική της δήλωση η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

«Για πρώτη φορά φέτος, οι μετεγγραφές στα Πανεπιστήμια ολοκληρώθηκαν κι ανακοινώθηκαν πιο νωρίς από κάθε άλλη χρονιά», ανέφερε και πρόσθεσε: «Πρόκειται για μια σημαντική τομή στην ανώτατη εκπαίδευση που ήρθε για να μείνει, αποδεικνύοντας πως ένα καλά οργανωμένο κράτος, μπορεί να υπηρετεί ουσιαστικά τον πολίτη στη νέα ψηφιακή εποχή. Στόχος ήταν οι νέοι μας να μάθουν έγκαιρα σε ποιο Πανεπιστήμιο θα βρεθούν, να μπορούν να οργανώσουν καλύτερα τη φοιτητική τους ζωή και οι οικογένειες να μην επιβαρυνθούν με περιττά έξοδα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επενδύει στη νέα γενιά και στηρίζει εμπράκτως το δημόσιο πανεπιστήμιο. Με την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, με σεβασμό στις ανάγκες κάθε οικογένειας, με διαφανείς διαδικασίες και δίκαιους κανόνες, διαμορφώνουμε ένα σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό ακαδημαϊκό περιβάλλον».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Η έγκαιρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δίνει στους φοιτητές και τις οικογένειές τους τον απαραίτητο χρόνο να οργανώσουν τη νέα τους ζωή – από τη στέγαση και τη μετακίνηση έως την ομαλή ένταξη στο νέο τους πανεπιστημιακό ίδρυμα. Είναι μια χειροπιαστή διευκόλυνση που αποδεικνύει ότι η πολιτεία μπορεί να στέκεται δίπλα στους πολίτες με σεβασμό και προνοητικότητα».