Νεκρός είναι ο οδηγός ο οποίος είχε προκαλέσει το θανατηφόρο τροχαίο στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας ο οποίος κρατούνταν στον Κορυδαλλό πέθανε έναν μήνα μετά τον θάνατο της 50χρονης όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 14/10 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Τον Μάρτιο του 2025, ο 60χρονος είχε χτυπήσει θανάσιμα την 50χρονη γυναίκα, μητέρα 2 παιδιών, με το φορτηγό του ενώ οδηγούσε μεθυσμένος.

Από την αστυνομική έρευνα είχε προκύψει τότε ότι ο δράστης δεν διέθετε άδεια οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν λόγω οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

«Πέθανε από τις επιπλοκές»

Ο 50χρονος είχε προφυλακιστεί και μεταφέρθηκε στον Κορυδαλλό. Έναν μήνα μετά έχασε τη ζωή του μέσα στη φυλακή, με τη δικηγόρο του, Ανθούλα Ανάσογλου, να θέτει σοβαρά ερωτήματα.

«Από την πρώτη στιγμή επέμενα πως ούτε οι συνθήκες νοσηλείας ήταν καλές, γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε τραυματιστεί στον πνεύμονα. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν καλά, θα είχε σίγουρα επιπλοκές.

Πέθανε από τις επιπλοκές. Και είχε και το πρόβλημα της εξάρτησης. Δεν υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο αυτόν από το νοσοκομείο. Όταν έγινε η μέρα της μεταφοράς, το ΑΧΕΠΑ δεχόταν πιέσεις. Τον μετέφεραν από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με το συμβατικό αυτοκίνητο» είπε η δικηγόρος του.