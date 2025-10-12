Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας το μεσημέρι του Σαββάτου (περίπου στις 14:00), στην Εθνική Οδό Σερρών-Θεσσαλονίκης, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση πλησίον του Στρυμονικού Σερρών.

Η φωτιά, σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, ξεκίνησε από όχημα που βρισκόταν στο 44ο χιλιόμετρο του οδικού άξονα και γρήγορα επεκτάθηκε στα πρανή του δρόμου και εν συνεχεία σε παρακείμενη δασική έκταση.

Για την αντιμετώπιση του μετώπου, κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Συνολικά, επιχειρούν 38 πυροσβέστες, χωρισμένοι σε δύο πεζοπόρα τμήματα, με τη συνδρομή 10 οχημάτων, ενώ αρχικά κινήθηκε και ένα ελικόπτερο για την αεροπυρόσβεση.

Λόγω της έντασης της πυρκαγιάς και των πυκνών καπνών, η Τροχαία χρειάστηκε να διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού. Η διακοπή ίσχυσε για περίπου μία ώρα, από τις 14:20 έως τις 15:15 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί και η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Όσον αφορά την κυκλοφορία των οχημάτων:

Το ρεύμα με κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη προς Σέρρες έχει αποκατασταθεί πλήρως και η κίνηση διεξάγεται κανονικά.

Στο ρεύμα με κατεύθυνση από Σέρρες προς Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από τη μία λωρίδα, καθώς η δεύτερη παραμένει κλειστή για λόγους ασφαλείας και λόγω των εργασιών των Πυροσβεστικών δυνάμεων.

Προτείνεται στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.