Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές το πρωί του Σαββάτου (11/10), όταν εντοπίστηκε μια χειροβομβίδα στρατιωτικού τύπου πεσμένη έξω από μάντρα αυτοκινήτων, σε κεντρικό σημείο της Αθήνας.

Το εύρημα βρέθηκε στο πεζοδρόμιο στη διασταύρωση των οδών Νικομηδείας και Λιοσίων, με αποτέλεσμα η Αστυνομία να αποκλείσει αμέσως την περιοχή για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, στο σημείο έσπευσαν ειδικοί πυροτεχνουργοί από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, προκειμένου να εξετάσουν το αντικείμενο.

Όπως διαπιστώθηκε, «η χειροβομβίδα ήταν μη λειτουργική, τελικά», γεγονός που έθεσε τέλος στον συναγερμό, ενώ το κλιμάκιο του Τάγματος Εκκαθαρίσεων Ναρκοπεδίων Ξηράς του Στρατού την απομάκρυνε με ασφάλεια.

Στο μεταξύ, είχαν ληφθεί προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα: η οδός Λιοσίων είχε κλείσει για τα αυτοκίνητα από το ύψος της Νεοφύτου Μεταξά έως τη Μιχαήλ Βόδα, ωστόσο λίγο αργότερα οι δρόμοι δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία.