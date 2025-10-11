Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του δακτυλίου που θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου.

Ο δακτύλιος θα εκτείνεται στις παρακάτω οδούς και λεωφόρους:

Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπ. Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλ. Ηλιού, Αμβρ. Φραντζή, Ανδρ. Συγγρού, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Πλατεία Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη, 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), και Λ. Αλεξάνδρας.

Οι ημέρες και ώρες ισχύος των ως άνω περιοριστικών μέτρων είναι οι εξής:

Δευτέρα έως Πέμπτη: 07:00 – 20:00 Παρασκευή: 07:00 – 15:00 Σάββατα, Κυριακές, επίσημες αργίες και ημέρες απεργίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα μέτρα δεν ισχύουν.

Ο περιορισμός των μονών – ζυγών

Στις οδούς και λεωφόρους που περικλείονται από τον μικρό δακτύλιο επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των ιδιωτικών αυτοκινήτων, καθώς και των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2,2 τόνους, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους (μονά – ζυγά).

Κατά την ισχύ του από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη από τις 07:00 έως 20:00 και για την Παρασκευή από τις 07:00 έως 15:00, επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιογράμμων, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους, ως εξής:

Τις άρτιες (ζυγές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιογράμμων, που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6 και 8 (δηλαδή σε ζυγό αριθμό).

Τις περιττές (μονές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιογράμμων, που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7 και 9 (δηλαδή σε μονό αριθμό).