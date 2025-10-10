Εργατικά σωματεία και φορείς, ύστερα από κάλεσμα του ΠΑΜΕ, πραγματοποίησαν το βράδυ της Παρασκευής συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό έξω από την ισραηλινή πρεσβεία.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αρχικά στη στάση του μετρό «Πανόρμου» και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία προς την πρεσβεία του Ισραήλ.

Κάλεσαν «σε ένταση της πάλης για ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του ’67, με εδαφική συνέχεια και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, χωρίς κατοχικές στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις, χωρίς εποικισμούς και εποίκους».

«Καμιά στήριξη στο κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ και τους συμμάχους του ΗΠΑ και ΕΕ, που με εύθραυστες συμφωνίες για τη Γάζα επιχειρούν να ξεπλύνουν τα εγκλήματά τους σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού» τόνισαν.

Ακόμη κατήγγειλαν την πρόσφατη επίθεση των Ενόπλων Δυνάμεων του κράτους του Ισραήλ ενάντια στον στολίσκο Global Sumud Flotilla.

Στο τέλος, οι διαδηλωτές κάλεσαν σε μαζική συμμετοχή στην απεργία της Τρίτης 14 Οκτώβρη, στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια.

Μιλώντας έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ ο Σταύρος Χρηστίδης, αναπληρωτής γραμματέας του Κλαδικού Συνδικάτου Ενέργειας σημείωσε ότι «την ώρα που ο λαός στενάζει από την ενεργειακή φτώχεια και την ακρίβεια, οι πετρελαϊκοί όμιλοι της χώρας γεμίζουν με καύσιμα τις στρατιωτικές μηχανές του ΝΑΤΟ σε Ουκρανία και Παλαιστίνη, στρώνουν κόκκινα χαλιά για μπίζνες στον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ ο οποίος είναι και επικεφαλής της ενεργειακής κυριαρχίας του Λευκού Οίκου, ενώ κοινοπραξία ελληνικού και αμερικάνικου κολοσσού διεκδικούν μερίδιο στις εξορύξεις νοτιοανατολικά της Κρήτης.

Όλα αυτά στο όνομα της πολεμικής οικονομίας, ενώ ο λαός, οι εργαζόμενοι στενάζουν και έρχονται αντιμέτωποι με νομοσχέδια όπως το τερατούργημα της κυβέρνησης για το 13ωρο».

«Καταδικάζουμε απερίφραστα το νέο σχέδιο των ΗΠΑ και του Ισραήλ, που επιχειρεί να μετατρέψει τη Γάζα σε αμερικανο-ισραηλινό προτεκτοράτο. Πρόκειται για μια συμφωνία με το πιστόλι στον κρόταφο των Παλαιστινίων! Μια συμφωνία που διαιωνίζει την κατοχή, τον εποικισμό, τον πλήρη έλεγχο των ζωών των Παλαιστινίων! Μια συμφωνία που αγνοεί το δικαίωμα σε ανεξάρτητο κράτος, που αφήνει τη Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Γάζα υπό κατοχή, και που επιβάλλει τετελεσμένα χωρίς καμία δικαιοσύνη» σημείωσε μεταξύ άλλων ο Γρηγόρης Αναγνώστου, οργανωτικός γραμματέας της ΕΕΔΥΕ.

Κατήγγειλε τις ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης για την πολύπλευρη στήριξη στο κράτος του Ισραήλ και των κομμάτων εκείνων «που από τη μια μοιράζουν λόγια συμπάθειας στον Παλαιστινιακό λαό και την ίδια ώρα πίνουν νερό στο όνομα του Ισραήλ».

Σφαγιάζουν έναν ολόκληρο λαό για τις μπίζνες και τα κέρδη τους τόνισε η Νίνα Νυφάκου, πρόεδρος Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΠΑΔΑ.

«Και σε αυτή τη σφαγή μας θέλουν συνένοχους! Όπως στο ΠΑΔΑ και σε άλλα πανεπιστήμια με τα ερευνητικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη με την σφραγίδα της ΕΕ – με το ΝΑΤΟ και διάφορες άλλες οπλοβιομηχανίες!» επεσήμανε και πρόσθεσε πως «από την πρώτη στιγμή τα καταγγείλαμε, οργανώσαμε τον αγώνα μας, τα αντιπαλέψαμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να σταματήσουν! Θα μας βρίσκουν μπροστά τους σε όλα τα πανεπιστήμια! Ότι και να κάνουν οι παλαιστινιακές σημαίες θα συνεχίζουν να κυματίζουν σε όλα τα ιδρύματα!».

Τα Σωματεία και οι φορείς «είμαστε σήμερα εδώ για ακόμα μία φορά και θα είμαστε για όσο χρειάζεται μέχρι ο παλαιστινιακός λαός να αποκτήσει την δικιά του πατρίδα» τόνισε ο Γιώργος Καλαμαράς, γενικός γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Πειραιά καταδικάζοντας «την πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ που στηρίζουν το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ».

Ο Γ. Καλαμαράς υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι «η δήθεν εκεχειρία δεν είναι τίποτε άλλο από πολεμικό διάγγελμα του Τραμπ που προβάλλεται ως συμφωνία ειρήνης ενταφιάζοντας κάθε προοπτική για ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος» και τόνισε πως τα Σωματεία θα βρίσκονται στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού «για να αποκτήσει την δική του ελεύθερη πατρίδα στα σύνορα του ‘67 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ».

Επεσήμανε ότι «το μήνυμα για λευτεριά στην Παλαιστίνη και η αλληλεγγύη μας στον ήρωα λαό της, είναι βαθιά χαραγμένο στην εργατική τάξη. Βρίσκεται ακόμα πάνω στα κοντέινερ με τις σφαίρες που δεν φορτώθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά από τους λιμενεργάτες. Στα κοντέινερ που δεν ξεφορτώθηκαν στους ντόκους.

Βροντοφωνάχτηκε στην απεργία της 1ης Οκτώβρη και θα ξανακουστεί στην πανεργατική απεργία στις 14 Οκτώβρη. Γιατί είναι ακριβώς η ίδια πολιτική. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος που στο επίκεντρο έχει την αύξηση της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου κάνοντας σμπαράλια τους εργαζόμενους, κατεδαφίζοντας πόλεις, σκοτώνοντας αθώους και άμαχους, είτε με τους δεκάδες συναδέλφους που έχουμε νεκρούς στους τόπους δουλειάς. Νεκροί όλοι για τα κέρδη των λίγων».

Διαδηλώνουμε ενάντια στην ελληνική εμπλοκή και τη συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ επεσήμανε ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού – Τουρισμού – Ξενοδοχείων Ν. Αττικής.

Τόνισε ότι θα συνεχιστεί ο αγώνας για ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, όπως και η αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. «Την Τρίτη απεργούμε για τη ζωή μας κόντρα στις ίδιες αιτίες που δημιουργούν τους πολέμους, τη φτώχεια και τη προσφυγιά» υπογράμμισε.

«Δίνουμε απάντηση στα άθλια σχέδια μετατροπής της Γάζας σε αμερικάνικο προτεκτοράτο – Καμία συνεργασία με το Ισραήλ» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Αμπατιέλος, μέλος της ΚΕ και βουλευτής του ΚΚΕ.

Πηγή: ΑΠΕ