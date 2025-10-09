Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Πολεμικής Αεροπορίας για να διαπιστωθούν τα αίτια της πτώσης του εκπαιδευτικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Τατοΐου.

Καθοριστικό ρόλο στη διαλεύκανση της υπόθεσης αναμένεται να διαδραματίσουν τα βίντεο που έχουν καταγράψει την πτήση, τα ηχητικά αρχεία με τις συνομιλίες των πιλότων με τον Πύργο Ελέγχου, αλλά και οι καταθέσεις των δύο έμπειρων αεροπόρων, όταν η κατάστασή τους επιτρέψει να μιλήσουν.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα: ανθρώπινο λάθος, μηχανική βλάβη ή ακόμη και κάποιο απρόβλεπτο μετεωρολογικό φαινόμενο – όπως καθοδικό ρεύμα αέρα – που ίσως συνέβαλε στην πτώση του εκπαιδευτικού P2002 Tecnam.

Ομάδα ειδικών αξιωματικών έχει ήδη ξεκινήσει τεχνική ανάλυση των δεδομένων πτήσης, των συνομιλιών και των υπολειμμάτων του αεροσκάφους, προκειμένου να εντοπίσει τι ακριβώς πήγε στραβά κατά την άσκηση το πρωί της Τετάρτης.

«Όταν βρίσκονται δύο έμπειροι πιλότοι στο ίδιο πιλοτήριο —εκπαιδευτής και αξιολογητής— πολλές φορές επιχειρούν να φτάσουν στα όρια των πτητικών δυνατοτήτων. Αυτό διαφέρει από τις συνθήκες εκπαίδευσης ενός Ικάρου», εξηγεί ο Αντιπτέραρχος ε.α. Γιώργος Γερούλης, μιλώντας στο Star.

Ανησυχία για τα πολλαπλά ατυχήματα του P2002 Tecnam

Σοβαρό προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι ο τύπος του αεροσκάφους έχει εμπλακεί σε τουλάχιστον 11 ατυχήματα μόνο μέσα στο 2025, σύμφωνα με στοιχεία του Aviation Safety Network. Από την πρώτη του πτήση το 2003 έως σήμερα, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 170 ατυχήματα με αυτόν τον τύπο παγκοσμίως.