Μια εικόνα που έλειπε για καιρό από το αθηναϊκό τοπίο, επανήλθε αυτές τις μέρες για να μαγέψει ξανά: η δυτική πλευρά του Παρθενώνα αποκαλύφθηκε πλήρως, καθώς αφαιρέθηκαν οι σκαλωσιές που «σκέπαζαν» το εμβληματικό μνημείο για σχεδόν 15 χρόνια.

Η ολοκλήρωση των συγκεκριμένων εργασιών στα τέλη Σεπτεμβρίου επέτρεψε για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες στους επισκέπτες της Ακρόπολης – αλλά και στους Αθηναίους που τη θαυμάζουν από μακριά – να αντικρίσουν χωρίς εμπόδια μια «καθαρή» όψη του ναού, όπως φαίνεται και από την πλευρά του Ηρωδείου.

Η στιγμή είναι σίγουρα ιστορική, ωστόσο δεν αναμένεται να διαρκέσει για πάντα. Οι παρεμβάσεις αποκατάστασης θα συνεχιστούν σταδιακά με μικρότερες και πιο διακριτικές κατασκευές, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία και η συντήρηση του μνημείου χωρίς να θυσιάζεται η αισθητική εμπειρία.

Δείτε φωτογραφίες: