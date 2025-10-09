Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στην οδό Σατωβριάνδου, στο κέντρο της Πάτρας, όταν ένας 22χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε μάντρα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, ο νεαρός επιχείρησε να διαλύσει ένα αυτοκίνητο, έχοντας ανυψώσει το μπροστινό του μέρος με τη βοήθεια μιας πρόχειρης μεταλλικής κατασκευής. Ωστόσο, ο αυτοσχέδιος μηχανισμός κατέρρευσε, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει πάνω του και να τον καταπλακώσει.

Ο 22χρονος άρχισε να καλεί σε βοήθεια και στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίοι πραγματοποίησαν τον απεγκλωβισμό του. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών έχοντας τις αισθήσεις του, φέροντας τραύματα στα κάτω άκρα και στη μέση, σύμφωνα με μαρτυρίες παριστάμενων.

Παράλληλα, η αστυνομία διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος.