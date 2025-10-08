Έπειτα από 23 ημέρες απεργίας πείνας, ο Πάνος Ρούτσι είδε την Τρίτη 7 Οκτωβρίου να ικανοποιείται το αίτημά του: η εκταφή του γιου του, θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις. Ως ένδειξη στήριξης στον αγώνα του, διοργανώνεται συγκέντρωση αλληλεγγύης την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στα Ιωαννίνα.

Ο Πάνος Ρούτσι, όπως δήλωσε, συνεχίζει τον αγώνα του μέχρι να υπάρξει δικαίωση για τον ίδιο και τις οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους.

«Το κύμα συμπαράστασης μεγαλώνει! Εργαζόμενοι και νεολαία στάθηκαν δίπλα στην απεργία πείνας από την αρχή, συμμετέχουν πανελλαδικά σε μαζικές κινητοποιήσεις. Το ποτάμι οργής ξεχειλίζει, η κοινωνία ψάχνει Οξυγόνο!», αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Αλληλεγγύης.