Η Μαρίνα βρέθηκε στη σκηνή του The Voice το βράδυ της Κυριακής μαζί με το μωράκι της.

Όπως ήταν λογικό άπαντες στο πλατό τα ‘χασαν με την μικρή πριγκίπισσα ενώ και οι τέσσερις coaches του μουσικού τάλεντ σόου δεν έπαψαν στιγμή να την πειράζουν με τρυφερότητα και να απολαμβάνουν την απρόσμενη επίσκεψη της.

«Έλενα, επειδή εγώ δεν έχω γυρίσει, μπορείς να μου φέρεις λίγο το μωράκι για να το πάρω αγκαλίτσα και γω; Μιας και δεν έχω γυρίσει, να καθίσετε εσείς» ζήτησε ο Γιώργος Μαζωνάκης από την Έλενα Παπαρίζου για να γίνει δευτερόλεπτα αργότερα πραγματικότητα η επιθυμία του.

«Να ξέρεις ότι αυτό είναι μεγάλο γούρι, όταν οι γονείς φέρνετε τα παιδιά σας στο πλατό του The Voice. Γιατί εδώ πέρα είμαστε μια οικογενειακή κατάσταση και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εδώ πέρα προσφέρουμε διασκέδαση που είναι για όλη την οικογένεια, πολλές φορές βλέπουμε και πολλά φροντιστήρια με νέα παιδιά» σημείωσε χαρακτηριστικά η Έλενα Παπαρίζου προς την μητέρα του υπέροχου μωρού.

Όση ώρα μιλούσε η τραγουδίστρια και coach του The Voice, λοιπόν, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πάρει αγκαλιά το μωράκι ενώ ξαφνικά ένα… χέρι από την παραγωγή του έδωσε και ένα μπιμπερό για να του δώσει νερό.